Штаб Ахметова забезпечить тест-смужками дітей з діабетом, які проживають на непідконтрольній території Донеччини

Як повідомили УНІАН у Гуманітарному штабі Ріната Ахметова, тест-смужки можуть отримати діти від 0 до 18 років, які страждають на цукровий діабет. Видача буде здійснюватися в Донецьку.

«З кінця серпня на гарячу лінію Штабу збільшилася кількість звернень від батьків з проханням допомогти тест-смужками. Ми почали шукати варіанти доставки, завдяки нашим волонтерам вдалося їх завезти. Запаси інсуліну у діток також закінчуються. Штаб Ріната Ахметова робить все можливе, щоб вирішити питання з доставкою препарату в Донецьк найближчим часом», - розповіла Ірина Темерко, керівник напрямку «Адресна допомога» Штабу Ріната Ахметова.

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Тест-смужки необхідні дітям з цукровим діабетом, для щоденної перевірки рівня глюкози в крові. На даний момент в аптеках на непідконтрольній території тест-смужки реалізуються за дуже високою ціною. Часто їх придбати батьки не в змозі.

Навесні 2015 року Штаб Ріната Ахметова безкоштовно заезпечив 3-місячним запасом інсуліном 160 дітей на непідконтрольній території. Пізніше батьки, чиї діти отримали препарат, звернулися в Штаб з проханням забезпечення тест-смужками. З 1 червня в Донецьку планувалася їх видача всім дітям, які цього потребують. Але у зв'язку зі складнощами ввезення ліків на непідконтрольні території, доставити повний обсяг не вдавалося.

Для отримання тест-смужок необхідно:

зателефонувати на гарячу лінію Штабу (0800-509-001) і залишити заявку

підготувати наступні документи: копію паспорта та ідентифікаційного коду одного з батьків, свідоцтво про народження дитини, медичну довідку, що дитина хвора на цукровий діабет (будь-яку, де вказано діагноз дитини)

чекати дзвінка співробітника Штабу.

Заявку на отримання тест-смужок рідні інсулінозалежних дітей, які проживають на непідконтрольної території Донецької області можуть залишити на гарячу лінію Штабу 0800-509-001.