Заспокоїтися під час стресу допоможе дихання носом

Якщо ми не застуджені і не страждаємо алергією, то не надаємо особливого значення тому, як дихаємо, глибоко або поверхово, тільки носом або іноді вдихаємо повітря ротом. Виявляється, можна стати здоровішими і позбутися від багатьох проблем, якщо навчитися правильно дихати, пише healthinfo.ua.

Легені складаються з п'яти частин, але зазвичай при поверхневому диханні працюють тільки дві верхні. Вони задіюють так звані стресові рецептори. Через це збільшується частота серцевих скорочень, підвищується тиск, словом, організм веде себе так, як при прояві сильних емоцій — гніву, страху. В ході еволюції страх грав велику роль — він запускав інстинкт самозбереження.

Але в сучасному світі набагато більшу небезпеку становить хронічний стрес. Щоб заспокоїти організм, треба навчитися глибоко дихати носом, задіюючи діафрагму. Цей спосіб дихання вважається оптимальним, але до нього треба звикнути. Дискомфорт при диханні животом відчувається лише в перші дні. Зате результатом стане загальне оздоровлення організму. Під час діафрагмального дихання наповнюються повітрям всі частки легень, відбувається масаж серця і інших органів, не так активно виробляються гормони стресу, знижується тиск, нормалізується пульс, стимулюється імунітет. Людина стає спокійнішою і здоровішою.