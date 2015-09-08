Україні прогнозують теплі осінь і зиму

«Ані зима, ані осінь холодними не будуть. Я можу чітко сказати, температури будуть плюсові», - сказала вона.

Мартазінова зазначила, що заморозки в окремі дні очікуються з другої половини жовтня, але в цілому жовтень буде теплим, і переважно температура буде близько 10 градусів.

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Природне зниження температури зміниться потеплінням наприкінці листопада – на початку грудня, коли температура сягатиме 5-7 градусів тепла.

Метеорологи обіцяють сніжний і морозний Новий рік. Температура повітря у третій декаді грудня знизиться до 10-15 градусів морозу, а в січні значно підвищиться.

«Тільки до 10 січня будуть морозні дні, а далі температура відновиться і піде вище за норму. Якщо мінус три градуси норма, то буде на три-чотири вище, тобто нуль і плюсова температура», - сказала Мартазінова, додавши, що лютий очікується м'яким і з незначними опадами.