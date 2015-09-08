МОЗ України оголошує конкурс на посаду ректора Буковинського медуніверситету

Вимоги до претендентів на посаду:

- громадянство України;

- вчене звання та науковий ступінь;

- стаж науково-педагогічної роботи не менше як 10 років;

- вільне володіння державною мовою.

Претенденти для участі у конкурсі подають такі документи:

- заяву про участь у конкурсі на ім’я засновника, в якій зазначається про застосування або незастосування до претендента обмежень, встановлених частиною другою статті 42 Закону України «Про вищу освіту»;

- особовий листок з обліку кадрів з фотографією розміром 3 х 4 сантиметри;

- автобіографію;

- копії документів про вищу освіту, науковий ступінь та вчене звання;

- довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 р. № 1465 (Офіційний вісник України, 2000 р., № 39, ст. 1656);

- довідку про наявність або відсутність судимості;

- витяг з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення;

- копію паспорта, засвідчену претендентом;

- копію трудової книжки;

- письмову згоду на збір та обробку персональних даних.

Копії документів, які подаються претендентом (крім копії паспорта), можуть бути засвідчені за місцем роботи претендента або нотаріально.

Відповідальність за достовірність документів несе претендент.

Дата проведення виборів – 27.11.2015 року.

Подання документів у строк – протягом двох місяців з дня оголошення у газеті «Освіта України» (опубліковано – 07.09.2015 року).

За довідками звертатись: м. Київ, вул. Грушевського, 7 , каб. 16. Телефон – 253-82-63. (e-mail: savina@moz.gov.ua).