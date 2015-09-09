У Керчі обміліло водосховище, запасів води не вистачить місту ні для пиття, ні для опалення - ЗМІ
Поки керівники підприємства «Вода Криму» різних рівнів були в літніх відпустках, Керч випила воду з водосховища, а нового закачування не відбулося.
Влада Керчі визнала, що місцеве водосховище обміліло так, що запасів води не вистачить місту ні для пиття, ні для забезпечення опалювальної системи.
Про це йшлося на нараді у міській адміністрації, повідомляє Крим.Реалії з посиланням на сайт kerch.com.
«Поки керівники підприємства «Вода Криму» різних рівнів були в літніх відпустках, Керч випила воду з водосховища, а нового закачування не відбулося. Кількість у 8 мільйонів кубометрів води було названо критичною», – йдеться в повідомленні.
Директор керченської філії підприємства «Вода Криму» Григорій Авдан має намір виїхати в Сімферополь для розв‘язання цієї проблеми.
Новомиколаївське, або, як його ще називають Керченське або Станційне водосховище – одне з найбільших у східному Криму. Воно наповнюється водою з Північно-Кримського каналу. Раніше керченська влада планувала опріснювати морську воду, але згодом відмовилася від цієї ідеї через її нерентабельність: оплачувати опріснену воду керчанам було б не по кишені, та й сама опріснювальна установка вимагає серйозних видатків бюджету.
За повідомленнями кримської влади, зараз Північно-Кримський канал поповнюється за рахунок Білогірського і Тайганського водосховищ, вода до яких надходить із підземних джерел.
http://ru.krymr.com/content/news/27234746.html
Як повідомляв УНІАН, Північно-Кримський канал пересох і руйнується. Північ півострова перетворюється на пустелю.
За словами одного з будівельників каналу Георгія Капшука, якщо в найближчий рік питання з подачею води по Північно-Кримському каналу не буде вирішено, то унікальна водна артерія буде зруйнована і безповоротно втрачена, а населення змушене буде виїжджати з північної, степової частини півострова.
Довідка УНІАН. Зрошувально-обводнювальний канал було збудовано в 1961-1971 роках для забезпечення водою маловодних і посушливих територій Херсонської і Кримської областей Української РСР із забором води зі спеціально спорудженого в нижній течії Дніпра, Каховського водосховища, заповненого у 1955-1958 роках.
Ширина каналу на його початку - 150 м, глибина - 7 м.
До 2014 року Північно-Кримський канал забезпечував півострову 80-87 % обсягу забору води.
З 2014 року подачу дніпровської води в Крим припинено, кінцева частина каналу використовується для перекидання води з гірських водосховищ Білогірського району в східну частину Криму. У 2015 році ця частина каналу почала використовуватись цілий рік. З цього ж року русло каналу тимчасово використовується для транспортування питної вода з підземних водозаборів північно-східної частині Криму на Керченський півострів.