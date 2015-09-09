У Керчі обміліло водосховище, запасів води не вистачить місту ні для пиття, ні для опалення - ЗМІ

Влада Керчі визнала, що місцеве водосховище обміліло так, що запасів води не вистачить місту ні для пиття, ні для забезпечення опалювальної системи.

Про це йшлося на нараді у міській адміністрації, повідомляє Крим.Реалії з посиланням на сайт kerch.com.

«Поки керівники підприємства «Вода Криму» різних рівнів були в літніх відпустках, Керч випила воду з водосховища, а нового закачування не відбулося. Кількість у 8 мільйонів кубометрів води було названо критичною», – йдеться в повідомленні.

Директор керченської філії підприємства «Вода Криму» Григорій Авдан має намір виїхати в Сімферополь для розв‘язання цієї проблеми.

Новомиколаївське, або, як його ще називають Керченське або Станційне водосховище – одне з найбільших у східному Криму. Воно наповнюється водою з Північно-Кримського каналу. Раніше керченська влада планувала опріснювати морську воду, але згодом відмовилася від цієї ідеї через її нерентабельність: оплачувати опріснену воду керчанам було б не по кишені, та й сама опріснювальна установка вимагає серйозних видатків бюджету.

За повідомленнями кримської влади, зараз Північно-Кримський канал поповнюється за рахунок Білогірського і Тайганського водосховищ, вода до яких надходить із підземних джерел.

http://ru.krymr.com/content/news/27234746.html

Як повідомляв УНІАН, Північно-Кримський канал пересох і руйнується. Північ півострова перетворюється на пустелю.

За словами одного з будівельників каналу Георгія Капшука, якщо в найближчий рік питання з подачею води по Північно-Кримському каналу не буде вирішено, то унікальна водна артерія буде зруйнована і безповоротно втрачена, а населення змушене буде виїжджати з північної, степової частини півострова.

Довідка УНІАН. Зрошувально-обводнювальний канал було збудовано в 1961-1971 роках для забезпечення водою маловодних і посушливих територій Херсонської і Кримської областей Української РСР із забором води зі спеціально спорудженого в нижній течії Дніпра, Каховського водосховища, заповненого у 1955-1958 роках.

Ширина каналу на його початку - 150 м, глибина - 7 м.

До 2014 року Північно-Кримський канал забезпечував півострову 80-87 % обсягу забору води.

З 2014 року подачу дніпровської води в Крим припинено, кінцева частина каналу використовується для перекидання води з гірських водосховищ Білогірського району в східну частину Криму. У 2015 році ця частина каналу почала використовуватись цілий рік. З цього ж року русло каналу тимчасово використовується для транспортування питної вода з підземних водозаборів північно-східної частині Криму на Керченський півострів.