4 вагомі причини їсти лісові гриби

Гриби – це насправді корисний продукт, який дуже рекомендовано вживати час від часу. В сезон, лісові гриби можна назбирати в лісі самому або купити на ринку. А штучно-вирощені гриби доступні в продажу цілий рік, і в тому їх велика перевага перед дикими. Гриби містять багато вітамінів, мінералів та мінімум калорій, жиру – продукт №1 для схуднення, пише mannton.com.ua.

Деякі гриби містять вітамін C, а також D, якого так не вистачає восени (Вітамін Д виробляється шкірою під впливом сонячного світла). Смажені, на грилі або варені – спосіб приготування грибів не грає великої ролі. В будь-якому разі вони дуже корисні і рекомендовані до вживання. Науковці з Бостону виділили 4 головні причини, чому треба включити до раціону харчування гриби: гливи, шампіньйони, маслюки, білі тощо.

Похудіння та підтримання ідеальної ваги тіла

Заправка вітамінами та поживними речовинами

Зміцнення кісток вітаміном Д

Підсилення імунітету.

Але обережно! Не всі лісові гриби їстівні, деякі з них навіть смертельно отруйні. Восени відкривається сезон отруєнь грибами. Тому якщо Ви збираєтесь піти в ліс за грибами, то ліпше це зробити з досвідченим грибником, який навчить відрізняти їстівні гриби. Але гриби з супермаркетів або ринків також можуть загрожувати здоров’ю. Перш за все мова йде про терміни зберігань, умови та спосіб доставки.