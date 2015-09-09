Кавова дієта допоможе схуднути

Кава добре впливає на роботу мозку, відновлює організм після навантажень, зменшує м'язовий біль, і є відмінним стимулятором. Крім того, кава допомагає процесу схуднення. Зокрема, кофеїн, який міститься в цьому напої запускає процес виділення тепла організмом. Відбувається це за рахунок запасів жиру, пише hochu.ua.

Якщо випити чашку кави перед тренуванням в залі або вдома, за рахунок процесу зігрівання організм прискорить процес обміну речовин, і це означає, що під впливом фізичних навантажень, жирові відкладення будуть йти швидше.

Також кава здатна прибирати почуття голоду. Напевно, ти чула рекомендації замінювати сніданок або обід однією лише кавою. Звичайно, для фігури такий підхід, можливо, і не поганий, а от для здоров'я він абсолютно ненормальний. Каву відмінно пити під час "неправильних" нападів голоду, коли ти хочеш їсти між основними прийомами їжі (наприклад, через те, що нервуєш).

Крім того, кава вважається відмінним сечогінним засобом, тому її часто застосовують у різних детокс-дієти для виведення шлаків і токсинів.

У каві міститься багато антиоксидантів, які перешкоджають окисленню клітин. Так, одна чашка цього напою містить чверть денної норми антиоксидантів.

Для того, щоб відчути на собі всі принади кави, потрібно, звичайно ж, вибирати якісний продукт. Від розчинної кави краще всього відмовитися, зупинивши свій вибір на хорошому зерновому варіанті. Оптимальна кількість кави в день — 2-3 чашки. Ти можеш пити її в будь-який час доби, враховуючи, як впливає кофеїн на твій організм (деякі не можуть пити каву у другій половині дня, оскільки потім мають проблеми зі сном). Деякі дієтологи радять пити каву якраз під час перекусів: між сніданком і обідом, а також між обідом і вечерею.