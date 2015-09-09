Пропозиції щодо відбору генпідрядника нового корпусу "ОХМАТДИТ" розкриють 16 вересня

Як повідомили УНІАН у МОЗ, у змінах враховані зауваження та запитання, які отримало ДП «Укрмедпроектбуд» від учасників торгів. Зокрема, були внесені всі необхідні зміни до технічних характеристик робіт із будівництва.

Із 7 серпня, коли ДП «Укрмедпроектбуд» оголосило про відкритий відбір генпідрядника, замовник отримав 25 запитань від підприємств, які звернулися за тендерною документацією, та надав шість листів із ґрунтовними роз’ясненнями.

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Проведення конкурсу викликало значну зацікавленість з боку будівельних організацій. У цілому за тендерною документацією до ДП «Укрмедпроектбуд» звернулися 12 компаній.

За інформацією ГО «Трансперенсі Інтернешнл Україна», здебільшого потенційні учасники цікавилися технічною частиною документації – просили надати відповіді щодо кольору вікон чи дверей, особливостей скла, чистих приміщень та інших деталей. Один із запитів стосувався кваліфікаційних критеріїв – зокрема термінів дійсності ліцензії та невідповідності вимог щодо «Підстав для відмови учаснику в участі у процедурі закупівлі» та «Документів, які повинен подати учасник для підтвердження відсутності підстави для відмови учаснику в участі у процедурі закупівлі».

Детальна інформація щодо проекту: http://300lives.org/2015/08/31/tender-ohmatdet/