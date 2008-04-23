Чи можна змішувати антибіотики з алкоголем?

Кажуть, що не можна змішувати антибіотики з алкоголем.

Наскільки це неправильно? Абсолютно неправильно, за винятком антибіотика метронідазолу.

Які факти? Взаємодія алкоголю практично зі всіма антибіотиками настільки мала, що ні на що не впливає. Антибіотик метронідазол, використовуваний для лікування різних інфекцій, є виключенням. При змішуванні навіть із малими дозами алкоголю він викликає нудоту.

Супутні міфи? Курс лікування антибіотиками завжди потрібно доводити до кінця. Звичайно це не має значення.