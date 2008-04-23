Пожежа у Павлівській лікарні (фоторепортаж)

Як повідомляв УНІАН, учора в Києві сталася пожежа в київській міській психіатричній лікарні, яка більш відома серед киян як Павлівська лікарня. Під час пожежі загинула одна людина.

За попередніми даними, пожежа спалахнула о 13.06 на першому поверсі 4 корпусу, де розташоване дитяче відділення.

Через сильну задимленість з 3-го та 4-го поверхів було евакуйовано 44 дитини.

Під час гасіння пожежі в приміщенні, що горіло, було знайдено труп 70-річного завідуючого відділу технологічного обладнання. Внаслідок пожежі вогнем пошкоджено меблі, шафи, 4 віконні рами, закопчені стіни та стеля.

Фото Євгена Орловського/УНІАН