На Чернігівщині виділено кошти на оздоровлення вихованців інтернатів

У Чернігівській області на оздоровлення дітей інтернатних закладів із обласного бюджету виділено понад 3,3 млн. тис. грн., що на 500 тис. грн. більше, ніж торік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив під час селекторної наради заступник голови Чернігівської обласної державної адміністрації Володимир ПРИХОДЬКО.

За його інформацією, з цих коштів 1,8 млн. грн. будуть спрямовані на забезпечення функціонування обласних таборів, 1,4 млн. витратять на оздоровлення дітей за межами області. "Особлива увага приділяється оздоровленню вихованців інтернатних закладів, оскільки саме там перебувають діти, які потребують соціального захисту. У цьому році, як і в попередньому, планується оздоровити всіх дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування", - сказав В.ПРИХОДЬКО.

Діти будуть відпочивати та оздоровлюватись у 4-х таборах області, підпорядкованих Управлінню освіти і науки облдержадміністрації, і на узбережжі Чорного моря.

Водночас заступник голови ОДА зазначив, що у цьому році зменшиться чисельність пришкільних таборів. Проте планується розширення мережі наметових таборів, розрахованих на дітей віком від 12 до 16 років. Військові нададуть у цьому напрямку допомогу і забезпечать наметами, допоможуть їх встановити, сказав віце-губернатор.

Крім того, третина дітей Чернігівщини оздоровлюватимуться у закладах системи освіти. Цього року планується робота 545 оздоровчих закладів, підпорядкованих Управлінню освіти і науки облдержадміністрації, відділам освіти райдержадміністрацій та управлінням освіти міських рад.

Фінансування оздоровчої кампанії здійснюватиметься за рахунок коштів місцевих бюджетів (4,2 млн. грн., що більше минулому році на 540 тис. грн.), благодійників, підприємств, установ та організацій Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.