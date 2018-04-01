Найпоширеніші медичні міфи

Британська газета The Times зібрала та спростувала найпопулярніші медичні міфи. Більшість поширених застережень не мають підстав, стверджують журналісти. Високий артеріальний тиск спричиняє головний біль

Наскільки це невірно? Значною мірою. Астрономічно високий артеріальний тиск може викликати головний біль, але це окремий випадок.

Які факти? У високого артеріального тиску (гіпертонії) зазвичай взагалі не немає ніяких симптомів. Це не хвороба, це чинник ризику, тому лікування направлене на зниження вірогідності майбутнього інсульту або інфаркту, а не на поліпшення самопочуття.

Супутні міфи? Високий артеріальний тиск викликає запаморочення – це побічний ефект лікування.

Діабетики вимагають цукру

Наскільки це невірно? Абсолютно невірно. Діабетикам насправді доводиться знижувати кількість споживаного цукру, і іноді їм терміново потрібна доза цукру, коли вміст глюкози в крові дуже падає.

Які факти? Діабет не викликаний надлишком цукру, просто тіло людини, хворого діабетом, не може засвоювати цукор.

Супутні міфи? Діабетикам треба купувати спеціальні продукти і напої з низьким змістом цукру. Неправда, достатньо здорової дієти.

Жінкам необхідно перевіряти молочні залози

Наскільки це невірно? Значною мірою.

Які факти? Дослідження показують, що регулярні самостійні перевірки неефективні в тому, що стосується раку. Їх недостатньо для точного виявлення пухлин. Насправді самообстеження можуть навіть заподіяти шкоду. Як? Викликаючи підвищену тривожність у тих, хто їх проводить.

Супутні міфи? Існує чітка паралель з регулярною самостійною перевіркою чоловічих яєчок – ще одним сумнівним заняттям.

Дієти допомагають знизити рівень холестерину Наскільки це невірно? Абсолютно. Лікарі рідко рекомендують лише дієту, якщо ваш рівень холестерину дійсно необхідно знизити.

Які факти? Здорова дієта – це добре. Але, якщо ви хочете знизити рівень холестерину, ви будете розчаровані. Тому що, навіть замучивши себе дієтами, найбільше, чого вам вдасться добитися, це зниження на 10%. Коли ви знижуєте споживання холестерину за допомогою дієт, ваша печінка починає виробляти більше холестерину.

Супутні міфи? Високий рівень холестерину провокує паніку. Насправді це всього лише чинник ризику, як і артеріальний тиск, який може збільшити вірогідність проблем в майбутньому.

Головний біль може бути симптомом пухлини мозку

Наскільки це невірно? Абсолютно невірно.

Які факти? Проста статистика може позбавити вас від головного болю. Врешті-решт, ваш терапевт щодня стикається з цим симптомом, але виявляє пухлину мозку лічені рази за всю свою практику.

Супутні міфи? Що слід робити томографію. Шанси виявити незначні.

Не можна змішувати антибіотики з алкоголем

Наскільки це невірно? Абсолютно неправильно, за винятком антибіотика метронідазолу.

Які факти? Взаємодія алкоголю практично зі всіма антибіотиками нікчемна або настільки мала, що ні на що не впливає. Антибіотик метронидазол, для лікування різних інфекцій, є виключенням. Навіть з малими дозами алкоголю він викликає нудоту.

Супутні міфи? Курс лікування антибіотиками завжди потрібно доводити до кінця. Звичайно це не має значення.

Втома може бути викликана анемією

Наскільки це невірно? Абсолютно.

Які факти? Втома – поширене явище, і за відсутності інших симптомів зазвичай пояснюється такими витратами способу життя, як стрес і нестача фізичних вправ. Легка форма анемії, викликана нестачею заліза, теж звичайна справа, особливо у жінок. При втомі часто беруть аналіз крові, при цьому може виявитися анемія, яку помилково вважають причиною втоми.

Супутні міфи? Від втоми можна позбавитися за допомогою вітамінів – хіміки скажуть вам зворотнє.

Можна заразитися грипом, зробивши щеплення від грипу

Наскільки це невірно? Абсолютно невірно.

Які факти? У вакцині немає живих бактерій, тому вона не може викликати грип. Але зазвичай щеплення роблять восени, коли спостерігається пік простудних захворювань, і багато пацієнтів можуть підчепити вірус після щеплення. Вони помилково вважають це грипом, звинувачуючи в захворюванні вакцинацію.

Супутні міфи? Уявлення про те, що, якщо ви здорові, то щеплення від грипу вам не потрібне.

Від сексу у чоловіків може трапитися інфаркт

Наскільки це невірно? Абсолютно невірно. Небезпека сильно перебільшена книгами, фільмами і п`єсами про чоловіків, що випускають дух на місці злочину.

Які факти? Дослідження показують, що у 50-річного чоловіка, який не курить, один шанс з мільйона, що в якийсь момент може трапитися інфаркт. Під час статевого акту вірогідність зростає до двох шансів з мільйона. Але подвоєння практично відсутнього ризику означає, що ризик все ще нікчемний.

Супутні міфи? Що секс – форма фізичних вправ. Насправді секс по навантаженню ідентичний подоланню двох сходових прольотів.

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