Сучасні інгалятори поліпшать ефективність лікування дітей, які хворі на туберкульоз

З 21 по 25 квітня проходять заходи з поліпшення перебування пацієнтів у п`яти обласних протитуберкульозних диспансерах... Кожен тубдиспансер одержить продуктові, гігієнічні пакети та інші предмети першої необхідності для пацієнтів...

Сьогодні представники Фонду Ахметова “Розвиток України” відвідали Запорізький обласний протитуберкульозний клінічний диспансер.

На замовлення лікарів медичного закладу вони оснастили диспансер новими інгаляторами вартістю 20 тис. грн.

Вони будуть використані насамперед для дітей - на сьогодні, із 510 пацієнтів диспансеру, 60 – підлітки і діти.

Інгалятори істотно підвищують ефективність лікування не тільки туберкульозу, але й ряду супутніх патологій.

«За цей час жителі міст п`яти областей України Запорізької, Донецької, Луганської, Полтавської і Миколаївської зібрали 70 тис. грн. Керівники фонду додали до них ще 30 тис. грн. Після чого на підставі побажань і рекомендацій головлікарів обласних диспансерів було придбано на 20 тис. грн. для протитуберкульозного диспансеру кожної області, жителі якого взяли участь в акції зі збору коштів», - розповіла В.ШОВКОВСЬКА.

ДОВІДКА УНІАН. З 26 листопада 2007 по 27 січня 2008 року в містах Кременчук, Миколаїв, Маріуполь, Запоріжжя, Мелітополь, Северодонецьк, Донецьк, Макіївка, Горлівка проходила спільна акція Благодійного фонду «Розвиток України» і мережі супермаркетів «Амстор» зі збору засобів для поліпшення перебування пацієнтів у п`яти обласних протитуберкульозних диспансерах.

Жителі цих міст не залишилися байдужими до проблеми епідемії туберкульозу в країні – всього було зібрано 70 000 гривень. Фонд додав зі свого бюджету ще 30 000 гривень, і, виходячи з принципу соціальної справедливості, кожен обласний тубдиспансер одержить продуктові, гігієнічні пакети та інші предмети першої необхідності для пацієнтів на суму 20 000 гривень.

21 квітня – Полтава. Обласний протитуберкульозний диспансер одержить дитячі лікарняні ліжечка, іграшки, продуктові і гігієнічні набори.

22 квітня - с. Надбугське Миколаївської області. У обласний тубдиспансер будуть завезені продукти і засоби гігієни.

23 квітня – Запоріжжя. Обласному туберкульозному диспансеру, на прохання лікарів, будуть передані сучасні дитячі інгалятори.

24 квітня – Луганськ. Обласний протитуберкульозний диспансер одержить продуктові і гігієнічні набори.

25 квітня - Донецьк. Обласна клінічна туберкульозна лікарня одержить набори посуду з неіржавіючої сталі.