Військовослужбовці, поранені в АТО, поїхали на лікування до польського реабілітаційного центру

В ійськовослужбовці вирушили для лікування та посттравматичної реабілітації до Польщі / Фото: УНІАН

Як повідомили УНІАН у Регіональному медіа-центрі Міністерства оборони (м. Львів), вісім десантників та "айдарівців", а це солдати та офіцери, які отримали важкі поранення під час боїв на сході України і після проведених хірургічних операцій потребують фахового відновлення, будуть проходити лікування на базі реабілітаційно-рекреаційного центру «Добрий брат» у місті Осек на півночі Польщі.

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За словами представника реабілітаційного центру Якуба Марковського, установа спеціалізується на відновленні після складних травм опорно-рухового апарату та хребта.

У «Доброму браті» пройшов відновлення вже 61 учасник АТО, і тут готові надалі приймати українських бійців.

Реабілітаційна програма здійснюється за кошти українських волонтерів та благодійників з Польщі. Курс реабілітації у польському центрі коштує близько 700 євро із розрахунку на одну людину. Основну частину витрат взяла на себе польська громада.