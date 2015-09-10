В Україні впровадять програму лікування гепатиту С із застосуванням софосбувіра

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я.

У повідомленні зазначається, що 9 вересня у Києві за ініціативи МБФ «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні» відбувся «Форум з питань вірусного гепатиту С», в рамках якого була представлена Програма лікування вірусного гепатиту С із застосуванням противірусного препарату прямої дії софосбувір для представників груп ризику в Україні.

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«Україна має одне з найбільших навантажень вірусної інфекції гепатиту С в регіоні Східної Європи та Центральної Азії, тому нагальним питанням є розбудова системи організації надання допомоги та розширення доступу до лікування пацієнтів з найбільш вразливих груп; забезпечення ефективної профілактики, вчасної діагностики та забезпечення стійкої стратегії протидії захворюванню на національному рівні», - заявила директор ДУ «Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України» професор Наталія Нізова.

Так, за даними ВООЗ понад 2 млрд осіб у світі інфіковані або перехворіли вірусними гепатитами різної етіології. Щорічно 2-3 мільйони осіб інфікуються та близько 120-170 мільйонів осіб хронічно інфіковані вірусом гепатиту С. Україна належить до країн із середньою розповсюдженістю гепатиту С - інфіковано близько 3% громадян, що складає приблизно 1 млн 170 тис осіб. Однак, за результатами моніторингу груп ризику інфікування вірусом гепатиту С серед них значно перевищує середньосвітові показники та сягає 40-60%.

В міністерстві пояснили, що програма спрямована на забезпечення представників груп підвищеного ризику доступом до лікування вірусного гепатиту С із застосуванням противірусного препарату прямої дії софосбувір.

«У разі дотримання терапії вірус гепатиту С виліковується більш ніж у 99% пацієнтів. Пацієнти з цирозом печінки залишаються у зоні ризику ускладнень, що загрожують життю, але фіброз печінки може регресувати і ризик ускладнень, таких як термінальна печінкова недостатність та портальна гіпертензія, зменшується», - йдеться у повідомленні.

В МОЗ наголосили, що дана програма є додатковим ресурсом підвищення ефективності державної цільової соціальної програми профілактики, діагностики та лікування вірусних гепатитів на період до 2016 року, затвердженої Кабінетом міністрів України (постанова від 29 квітня 2013 року №637).

Передбачається, що під час її реалізації буде відпрацьована модель надання медико-соціального супроводу лікування гепатиту С, ефективність якого буде оцінена Міжнародним Комітетом по реалізації проекту та Національним наглядовим комітетом.

Пілотний проект буде реалізовано у 8 лікувальних закладах Вінницької, Дніпропетровської, Івано-Франківської, Миколаївської, Полтавської, Харківської областей та міста Києва. Нагляд за пацієнтами в кожному з регіонів буде здійснювати мультидисциплінарна команда, яка включатиме лікаря, медичну сестру та соціального працівника. Проект стартує у вересні 2015 року та триватиме до жовтня 2016.

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«Очікуваними результатами впровадження проекту є лікування вірусного гепатиту С із застосуванням софосбуфіру у 1500 пацієнтів, які належать до груп підвищеного ризику, або мають ко-інфекцію ВІЛ/ВГС, а також внесення схем лікування гепатиту С із застосуванням софосбувіру до національного уніфікованого Протоколу лікування вірусних гепатитів. Проект спрямований на налагодження взаємодії між неурядовими організаціями та закладами охорони здоров’я, а також зміцнення системи адвокації та мобілізації спільнот в Україні заради розширення доступу до лікування вірусного гепатиту С для населення країни», - зазначає прес-служба.

«В Україні прогресує прихована епідемія, адже всупереч офіційним даним поширеності інфекції в Україні на рівні 3% актуальною є оцінка на рівні 9-10%. Тому коло національних експертів має здійснювати вплив на урядові інституції задля розширення доступу до лікування якомога більшої кількості пацієнтів та на фармацевтичні компанії для зниження цін на лікарські засоби, тому що діяльність всіх учасників процесу подолання епідемії має бути пацієнтоорієнтована», - наголосила головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «Інфекційні хвороби» професор Ольга Голубовська.