Провідні медичні вузи України незаконно використовували десятки мільйонів гривень

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Держфінінспекції.

«Під час ревізій фінансово-господарської діяльності 13-ти вищих навчальних закладів ІІІ і ІV рівнів акредитації, підпорядкованих Міністерству охорони здоров'я України, працівники Держфінінспекції встановили, що більшість закладів не забезпечили ефективного і законного використання бюджетних коштів і майна. Як наслідок, незаконно використано і втрачено активів на 31,7 млн грн», - повідомили в прес-службі.

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Зокрема, студенти, які навчались за державним замовленням та не відпрацювали за направленням протягом трьох років, не відшкодували вартості навчання, внаслідок чого державний бюджет втратив 7,7 млн грн.

Також у 6-ти вишах установлено нестачу матеріальних цінностей на загальну суму майже 20 млн грн.

У всіх перевірених закладах установлено факти порушення законодавства з питань оплати праці, що призвело до її переплати майже на 5,7 млн грн. Причинами цього є завищення посадових окладів, доплат та надбавок, виплат заробітної плати за невідпрацьований час, неправильно нарахованих відпускних, виплат премій тощо.

Неналежний контроль керівників навчальних закладів за повнотою та своєчасністю надходження коштів від надання платних послуг призвів до недоотримання фінансових ресурсів 9-ма закладами на суму понад 2,8 млн грн. Зокрема, 7 закладів недоотримали 1,2 млн грн оплати за надані освітні послуги, у тому числі від іноземних студентів – 874,5 тис грн; 4 заклади недоотримали плату за проживання в гуртожитках на суму 366 тис грн; за проведення клінічних випробувань лікарських засобів недоотримано 267 тис грн.

Під час проведення в 11-ти закладах будівельних і ремонтних робіт підрядним організаціям було переплачено 784 тис грн.

Завдяки заходам Держфінінспекції, відшкодовано втрати фінансових і матеріальних ресурсів на суму 3,2 млн грн. До адміністративної відповідальності притягнуто 71 посадову особу на суму штрафів 11,6 тис грн.

У прес-службі також зазначили, що матеріали ревізій Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова, Тернопільського державного медичного університету імені І.Я.Горбачевського, Харківського національного медичного університету передано до правоохоронних органів.