309 тяжкопоранених українських солдат пройшли лікування та реабілітацію в 15 країнах НАТО

309 тяжкопоранених українських солдат пройшли лікування та реабілітацію в 15 країнах-членах НАТО.

Про це сказала народний депутат фракції партії «Блок Петра Порошенка», голова Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров’я Ольга Богомолець, повідомили УНІАН у прес-службі БПП.

За її словами, ряд військовослужбовців ще продовжують залишатися на лікуванні за кордоном, але більша частина бійців, постраждалих в ході проведення антитерористичної операції у Донецькій та Луганській областях, уже повернулися до України.

Богомолець розповіла, що оплачують лікування українських військових у закордонних клініках уряди приймаючих країн. «Найбільше поранених прийняли на лікування за програмою НАТО у Польщі – 87 осіб. 46 солдатів пройшли лікування в Німеччині, в Литві та Латвії – по 32 бійця. По12 поранених було відправлено на лікування у США і Болгарію. Допомогу українським бійцям надавали в Румунії – 21 особа, в Угорщині – 18 осіб, в Естонії – 10 осіб, у Словаччині – 9 осіб, Хорватії та Грузії – по 8 чоловік. Українські солдати також отримали медичну допомогу в Греції (7 бійців), Франції (1 боєць), Словенії (4 бійці) і Англії (2 бійці)», - повідомила Богомолець.

«Перебування і лікування наших поранених за кордоном стало можливим завдяки активній роботі створеного в Україні військово-цивільного медичного штабу, який очолює заступник міністра оборони Юрій Гусєв. Штаб об’єднує зусилля медичних департаментів всіх силових і військових міністерств, штаб-квартири НАТО, місії України в НАТО і роботу її координатора Єгора Божка, а також посольств України у вище зазначених країнах», – зазначила депутат.

Вона також повідомила, що країни НАТО готові продовжити прийом на лікування поранених українських бійців. «Активну допомогу українським військовослужбовцям надають і народні депутати, оплачують авіаперельоти поранених бійців на лікування до Греції та їх повернення в Україну, оскільки ні в бюджеті України, ні в бюджетах приймаючих країн на це не можна було оперативно виділити кошти”, – додала Богомолець.