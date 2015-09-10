У лікарнях залишається 113 постраждалих внаслідок сутичок біля ВР

У лікарнях залишається 113 правоохоронців, які постраждалих внаслідок сутичок біля Верховної Ради України 31 серпня. Станом на 10 вересня один солдат Нацгвардії перебуває у тяжкому стані, чотирнадцятьом бійцям проведено складні операції.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства внутрішніх справ України.

За даними МВС, «загалом на стаціонарному лікуванні знаходяться 113 осіб, у тому числі 64 працівники органів внутрішніх справ (ОВС) та 49 військовослужбовців Національної гвардії України».

«У Центральному госпіталі МВС - 72 правоохоронці (ОВС – 30, НГУ - 42). 1 особа у тяжкому стані. У госпіталі ГУМВС України в м. Києві проходять лікування 3 працівники ОВС та 2 - НГУ. У Головному клінічному госпіталі Міноборони перебувають 2 солдати НГУ. У Київській лікарні №17 знаходяться 4 особи (ОВС – 1, НГУ – 3)», - повідомили у прес-службі і нагадали, що всього з числа постраждалих померли 3 солдати Нацгвардії.

На теперішній момент виписано 32 особи.

Переведено у заклади охорони здоров'я інших областей України: Черкаської області – 16 правоохоронців, Чернігівської області – 13 осіб, Полтавської – 1 особа.

Довідка УНІАН. 31 серпня під Верховною Радою після ухвалення в першому читанні змін до Конституції в частині децентралізації почалися сутички між мітингувальниками і співробітниками правоохоронних органів. Агресивно налаштовані учасники мітингу почали штурмувати ВР, кидати бруківку, димові шашки. Також було кинуто бойову гранату. Загинули троє бійців Нацгвардії. Ще близько 150 осіб постраждали.

За даними силовиків, мітинг під ВР був організований ВО «Свобода», Радикальною партією, іншими організаціями.