У Збройних силах створено навчально-медичну роту з підготовки санітарних інструкторів

У рамках реформування Збройних сил України у 169-му Об'єднаному навчальному центрі Сухопутних військ створено новий підрозділ - навчально-медичну роту, в якій проходитимуть підготовку санітарні інструктори.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу повідомила речник Міністерства оборони України, полковник Вікторія Кушнір.

Вона зазначила, що навчання відбуватиметься за стандартами НАТО протягом 6 місяців. Окремим блоком до програми підготовки включена тактична медицина.

"Курсантів навчатимуть, як правильно надавати долікарську допомогу у бойових умовах. А також прийомам евакуації поранених", - пояснила Кушнір.

У даний час, додала вона, у центрі навчаються 78 курсантів, підготовку яких здійснюють викладачі Військово-медичної академії України з бойовим досвідом.