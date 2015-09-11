Лимонний сік допомагає уникнути карієсу

Білосніжна посмішка, здорові і красиві зуби – важлива складова частина іміджу не тільки для красивої жінки, але і для будь-якої успішної людини. Для цього необхідно, як мінімум, чистити зуби 2 рази на день, відвідувати стоматолога кілька разів на рік і їсти менше солодкого, пише ladyhealth.com.ua.

Крім всіх цих, що вже стали традиційними, методів є ще один простий, але досить дієвий спосіб зберегти зуби міцними і здоровими.

Двічі в день необхідно з'їдати по одній скибочці лимона. Його сік здатний нейтралізувати дію 300 мільйонів бактерій, які викликають карієс. Такий ефект досягається за рахунок високого вмісту вітаміну С в плодах лимона.

Крім того, якщо ви не можете їсти лимон в чистому вигляді:

можна додавати сік в овочеві або фруктові салати;

м'якоть лимона можна перемішати з сиром або кашею і в такому вигляді вживати на сніданок;

сік лимона можна розбавити теплою кип'яченою водою у співвідношенні 1 до 3 і пити зранку натщесерце;

і, звичайно ж, багатьма улюблений чай з лимоном тут також буде до речі. Однак чай не повинен бути гарячим, оскільки вітамін С руйнується під впливом високих температур.