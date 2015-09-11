Ще 25 дітей з Донбасу отримали допомогу від Штабу Ахметова на лікування

За 2 тижні, в період з 31.08 по 11.09, в рамках програми «Адресна допомога», Штаб Ріната Ахметова виділив кошти на лікування ще 29-ти мирних жителів Донбасу, 25 з яких – діти, повідомили УНІАН у прес-службі Гуманітарного штабу Ріната Ахметова.

Допомогу на термінове лікування отримали діти у віці від 6 місяців до 17 років. Це переселенці і діти, які знаходяться на підконтрольних територіях Донбасу. Вони отримали підтримку у лікуванні важких генетичних захворювань, цукрового діабету, аномалій розвитку головного мозку і центральної нервової системи, епілепсії, ДЦП, хвороб серця, бронхіальної астми.

Крім цього, медикаментозна допомога надана і 4-м дорослим жителям Донбасу, які страждають важкими хронічними захворюваннями і не мають фінансової можливості пройти лікування самостійно. Їм, згідно з заявками, фахівці програми «Адресна допомога» передали необхідні медпрепарати.

Читайте такожБільше 30 тисяч мешканців віддалених селищ отримали допомогу штабу АхметоваСеред тих, кому надано допомогу – 2-є дітей і хлопець, які були поранені під час обстрілів. 7-річний Михайлик та 11-річний Коля проходять лікування в Запоріжжі. Стан хлопців медики кваліфікують як стабільно важкий. 21-річний Олексій з Донецька проходить тривале лікування після осколкового поранення. Для них фахівці Штабу згідно з заявками лікарів закупили і передали необхідні медикаменти.

За час роботи Гуманітарного штабу Ріната Ахметова адресну допомогу отримали більше 22 тисяч дорослих і дітей з Донецької та Луганської областей.

Хто і як може отримати адресну допомогу від Штабу Ахметова?

Діти, яким необхідно:

Проведення невідкладних операцій (тільки при наявності медичного направлення на операцію з переліком медикаментів на паперовому носії):

поранення в результаті бойових дій на Донбасі

ургентні невідкладні операції

протезування

Невідкладне лікування (тільки при наявності медичного направлення на лікування з переліком медикаментів на паперовому носії):

тяжкохворі діти

діти, які отримали поранення в результаті бойових дій на Донбасі

технічні засоби реабілітації (милиці, ходунки, палиці тощо)

Дорослі, які потребують:

Проведення невідкладних операцій (тільки при наявності медичного направлення на операцію з переліком медикаментів на паперовому носії):

поранення в результаті бойових дій на Донбасі

ургентні невідкладні операції

протезування

Невідкладному лікуванні (тільки при наявності медичного направлення на лікування з переліком медикаментів на паперовому носії):

тяжкохворі

мирні жителі, які отримали поранення в результаті бойових дій на Донбасі

технічні засоби реабілітації при пораненні в результаті бойових дій на Донбасі (милиці, ходунки, палиці тощо)

Пільгові категорії дорослих, які можуть подати заявку на розгляд:

Пенсіонери-інваліди I і II групи (за наявності документального підтвердження)

Інваліди I та II групи (за наявності документального підтвердження);

Сім'ї, які виховують дітей-сиріт, дітей під опікою (за наявності документального підтвердження)

Багатодітні сім'ї з 3 і більше дітьми до 18 років (при наявності документального підтвердження)

Матері-одиначки або вдови з дітьми до 18 років (при наявності документального підтвердження)

Сім'ї СЖО (сім'ї, в яких знаходиться більш як одна тяжкохвора людина, наприклад, мати з онкологією і дитина з ДЦП, або 2 інваліди 1 групи тощо)

Географія розгляду заявок на адресну медичну допомогу

Донецька та Луганська область (непідконтрольні території Україні, на яких не здійснюються соціальні виплати, немає державного фінансування медичних закладів і програм);

Тільки вимушені переселенці, які виїхали із зони АТО, які мають довідку переселенця.

Зверніть увагу: допомога надається лише за наявності медичної довідки!

Заявки на адресну допомогу в лікуванні та придбання медикаментів можна залишати на «гарячій лінії» Гуманітарного штабу Ріната Ахметова (0800 509 001) та електронній адресі helpdonbass@fdu.org.ua.