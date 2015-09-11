Масова імунізація дітей проти поліомієліту розпочнеться із Закарпаття - МОЗ

Масова імунізація дітей проти поліомієліту розпочнеться із Закарпатської області. Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник міністра охорони здоров’я України Ігор Перегінець.

За його словами, кампанія зі щеплення дітей з використанням оральної поліовакцини пройде у три раунди.

“Перший раунд розпочнеться із Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської областей. Протягом двох тижнів буде охоплено усі регіони країни. У першому і другому раундах буде вакциновано дітей до 6 років, у третій раунд буде включено дітей до 10 років. Імунізацією має бути охоплено 95% дітей в країні”, - зазначив Перегінець.

Він наголосив, що оральна поліовакцина, якою імунізуватимуть дітей (виробництва компанії Санофі Пастер, Франція), зберігалась із дотриманням холодового ланцюга згідно з рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров’я, ЮНІСЕФ та компанії-виробника.

Читайте такожУ регіонах України недостатньо вакцини проти поліомієліту – МОЗВакцина може бути розморожена під час транспортування, а потім знову заморожена і при цьому не втратить своїх властивостей.

“Вакцина зберігалась та транспортувалась у тих умовах, які гарантують її якість та безпеку. Вакцина є безпечною для дітей”, - підкреслив Перегінець.

Він також наголосив, що на сьогодні в Україні нових випадків поліомієліту серед дітей не виявлено.

Також заступник міністра поінформував, що вірус поліомієліту міг циркулювати в Україні близько двох років.

Представник Бюро ВООЗ в Україні Доріт Ніцан підкреслила, що дана вакцина є безпечною для дітей.

“Це одна з найстаріших вакцин, яка вже врятувала мільйони дітей в усьому світі. Вона пройшла перекваліфікацію у ВООЗ: процес дуже тривалий, такий, що постійно повторюється. Вакцина перевозилась у відповідності з вимогами ВООЗ, індикатори на контейнерах показували усе, що “пережила вакцина в ході транспортування”, - сказала Ніцан.

Як повідомляв УНІАН, 1 вересня міністр охорони здоров’я України Олександр Квіташвілі заявив, що у Закарпатській області зафіксовано два випадки захворювання дітей на поліомієліт. Ситуація класифікується вже як спалах хвороби в регіоні.

Міністр підкреслив, що обидві дитини, які захворіли, не були щеплені від поліомієліту.

Також МОЗ нагадали, що вакцина для проведення імунізації дітей вже є в Україні. Урядом Канади за підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) було закуплено 3,7 млн доз.

2 вересня закарпатські медики спростували інформацію про два випадки захворювання на поліомієліт в області.

3 вересня у МОЗ заявили, що сертифікована ВООЗ лабораторія підтвердила, що захворювання двох дітей на Закарпатті було викликано вірусом, похідним від вакцинного штаму, та підтверджено циркуляцію вірусу, що, відповідно до Міжнародних медико-санітарних правил, прирівнюється до спалаху поліомієліту.