В українських лікарнях закінчуються протитуберкульозні препарати

Фахівці вимагають від Міністерства фінансів України забезпечити безперебійне фінансування заходів по боротьбі з туберкульозом в країні, зокрема, розпочинати його щорічно з І кварталу року.

Про це йшлося на прес-конференції в УНІАН на тему: “Міністерство фінансів України виносить вирок хворим на туберкульоз”. Захід був організований фундацією "Громадський рух "Українці проти туберкульозу", міжнародною журналістською асоціацією "Здоров’я без кордонів" за підтримки міжнародного фонду “Відродження”.

Як зазначив голова правління фундації „Українці проти туберкульозу” Віталій РУДЕНКО, на сьогодні декілька видів необхідних протитуберкульозних препаратів в лікувальних закладах України закінчились або їх вистачить на 1-2 місяці.

Водночас фінансування Міністерством фінансів закупівель зазначених препаратів передбачене тільки з ІІІ кварталу і не передбачено на І та ІІ квартали. За його словами, протитуберкульозні препарати можуть потрапити до лікувальних закладів, в кращому випадку, у серпні цього року. При цьому В.РУДЕНКО наголосив, що перерви в курсах лікування хворих на туберкульоз визначеними препаратами призводять до формування хронічних та часом невиліковних форм хвороби.

У свою чергу, присутній на прес-конференції заступник директора Національного інституту фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Яновського Василь МЕЛЬНИК повідомив, що в Україні спостерігається багаторічна практика нерегулярного фінансування, або фінансування в останні квартали року закупівель протитуберкульозних препаратів. Зокрема, минулого року перші поставки протитуберкульозних препаратів в регіони почалися у червні-липні. За словами В.МЕЛЬНИКА, така нестабільна ситуація з наявністю медпрепаратів призвела до того, що зокрема, за останні два роки, за офіційними статистичними даними, кількість рецидивів туберкульозу зросла на 12,6%; також зросла середня тривалість перебування хворого у лікувальному закладі і, відповідно, збільшився обсяг фінансування його лікування; на 3% погіршилась ефективність лікування хворих на туберкульоз та зросла смертність від усіх форм туберкульозу. За його словами, якщо не будуть врегульовані питання своєчасної закупівлі та поставок лікарських препаратів, це може значно погіршити епідемічну ситуацію в країні.

В.РУДЕНКО також повідомив, що представники громадських організацій звертаються до Кабінету міністрів України з вимогою забезпечити термінове фінансування закупівлі протитуберкульозних ліків у ІІ кварталі року в обсягах, запланованих на ІІІ-IV квартали.

Крім того, громадський рух "Українці проти туберкульозу", на підставі матеріалів громадського контролю у 2007-2008 р., що свідчать про системні недоліки у фінансуванні протитуберкульозних програм, просить Генеральну прокуратуру України звернути увагу на бездіяльність посадових осіб Мінфіну.

“Ми подаємо до Генеральної прокуратури України громадське сповіщення про злочин щодо життя і здоров’я українських громадян, хворих на туберкульоз, з боку посадових осіб Міністерства фінансів України. Ми вважаємо, що дії посадових осіб Мінфіну підпадають під положення статті 367 Кримінального кодексу України “службова недбалість”, - зазначив В.РУДЕНКО.

Про ситуацію з фінансуванням протитуберкульозних заходів також планується повідомити Президента України Віктора ЮЩЕНКА, народних депутатів, прем’єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО та секретаря Ради національної безпеки і оборони Раїсу БОГАТИРЬОВУ.

Як повідомлялось на прес-конференції, щороку в Україні виявляється близько 40 тис. хворих на туберкульоз. 10 тис. осіб щороку помирають від цієї хвороби. На сьогодні в країні, за експертними висновками фахівців Інституту фтизіатрії, разом з безпритульними понад 1 млн. хворих на туберкульоз різних форм.