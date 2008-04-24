Сліпим пацієнтам вперше пересадили штучні очі

Це диво створили британські хірурги з лондонської лікарні "Морфілдс". Розробка штучних очей велася давно, проте випробувати їх на людях медики зважилися тільки тепер.

Оскільки операція була зроблена зовсім недавно і пацієнти ще не встигли опам`ятатися, прогнозувати їх подальший стан лікарі поки не беруться. На даний момент відомо тільки те, що пацієнти почали розрізняти слабкі світлові відблиски і тіні. Проте, такий результат вже дозволив лікарям говорити про справжній прорив в очній хірургії. За словами учасника операції лікаря Ліндона Де Круза, в незабаром новітні технічні розробки зможуть повернути зір тисячам незрячих людей.

Самі штучні очі є мікроскопічними ретрансляторами, які прийматимуть і оброблятимуть візуальну інформацію із зовнішніх приймачів. А ці приймачі, у свою чергу, розташуються на спеціальній оправі на обличчі. Тобто, за іронією долі, навіть у випадку вдалого результату операції без окулярів пацієнтові не обійтися. Хоча, звичайно, це краще, ніж собака-поводир і тростина.

Поки ставити "штучні очі" лікарі можуть не всім. Розробка може допомогти тільки пацієнтам, які осліпнули в результаті пігментозу, - захворювання, унаслідок якого атрофується сітківка ока. Як стверджують лікарі, вони зможуть боротися з цією недугою на всіх стадіях її розвитку. Щоб встановити людині імплантат, не треба чекати, поки вона осліпне: "штучне око" не лише частково відновлює зір, але і перешкоджає руйнуванню сітківки.