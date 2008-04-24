Чому сидяча робота вкорочує роки життя

Рівень фізичної активності робить безпосередній вплив на швидкість старіння організму людини.

Люди, які ведуть сидячий спосіб життя, старіють у середньому на десять років раніше, ніж їх активніші ровесники, стверджують британські учені.

У дослідженні, проведеному фахівцями з Королівського коледжу Лондона взяли участь 2400 пар близнюків. Учасники заповнили анкети, вказавши частоту та інтенсивність фізичних навантажень, і здали аналіз крові. Керівник дослідження Лінн Черкас і її колеги зміряли довжину теломер хромосом у клітинах крові учасників і зіставили одержані показники з даними опитування.

Теломери - кінцеві фрагменти хромосом, що не несуть спадкової інформації. Їх основною функцією є захист клітинної ДНК від деформацій і пошкоджень. Довжина теломер, що скорочуються з кожним діленням клітини, вважається основним індикатором старіння організму. За даними дослідників, щорічно довжина теломери скорочується в середньому на 21 пару нуклеотидів - елементарних структур молекули ДНК.

Проте у учасників цей показник істотно відрізнявся залежно від ступеня їх фізичної активності. В середньому довжина теломери у людей з мінімальною фізичною активністю (16 хвилин на тиждень) на 200 нуклеотидів коротша, ніж у фізично активніших (199 хвилин на тиждень). Іншими словами, найактивніші люди мали таку ж довжину теломер, як і ті, хто на 10 років молодше, але вів сидячий спосіб життя, повідомили учені. Ця різниця була особливо помітна при порівнянні близнюків, що мають різний рівень активності.

Учені припустили, що організм фізично неактивних людей чутливіший до запалення і пошкодження клітин під впливом кисню. У той же час фізична активність допомагає боротися зі стресами, що сприяють укороченню теломер.

Medvesti.ru