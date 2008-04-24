Інфаркт міокарду можна виявляти за слиною

Учені з Техаського університету в Остені (США) винайшли новий неінвазивний спосіб діагностики інфаркту міокарду.

Спеціальна мікросхема використовує як діагностичний матеріал слину. Результат дослідження можна отримати вже через 15 хвилин.

Інфаркт міокарда - одна з провідних причин смерті в розвинених країнах. Як правило, хворі з інфарктом скаржаться на інтенсивні пекучі болі в грудній клітці. Проте у деяких пацієнтів зустрічається безбольова форма, за якої стандартна клінічна картина інфаркту може бути відсутньою. У цьому випадку виявлення серцево-судинних порушень на догоспітальному етапі істотно ускладнене, і хворі не одержують вчасно необхідну медичну допомогу. Новий тест робить діагностику інфаркту міокарду швидшою і точнішою.

Американські дослідники припустили, що певні білки, підвищений вміст яких у плазмі крові говорить про серцево-судинне захворювання, можуть знаходитися і в слині пацієнта, і спробували виявити їх за допомогою мікробіочіпа. Запрограмовані на молекулярному рівні компоненти нового пристрою визначають рівень 32 білків у слині.

Дослідження, в якому взяли участь 56 пацієнтів з інфарктом міокарду і 59 здорових людей, довело ефективність нового винаходу. Згідно результатам експерименту, концентрація білків-маркерів інфаркту в слині була підвищена в групі тих, що перенесли інфаркт і залишалася в межах норми у здорових людей. Крім того, рівень білків в слині чітко корелював з їх рівнем у крові.

Новий метод діагностики буде доступний поза стаціонаром, а результати аналізу можна буде отримати на місці. Поки запропонований ученими пристрій знаходиться на стадії клінічного дослідження.

Mednovosti.ru