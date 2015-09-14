Порошенко обговорив з Елтоном Джоном діяльність його СНІД-фонду в Україні / REUTERS

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, Порошенко відзначив послідовну роботу СНІД-фонду Джона як неурядової організації, що підтримує інноваційні навчальні програми з профілактики ВІЛ/СНІДу та підтримки ВІЛ-позитивних людей, надає сприяння подоланню суспільним пересудам і дискримінації щодо таких осіб.

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Глава держави також привітав зусилля відомого музиканта, спрямовані на стримування розповсюдження вірусу СНІДу, зокрема в Україні. У цьому контексті Порошенко підкреслив важливість особистої участі Джона у продовженні реалізації відповідних проектів, зокрема, на території окремих районів Донецької та Луганської областей, які внаслідок російської агресії наразі не контролюються урядом України. Адже на цій території перебуває понад 14 тисяч ВІЛ-позитивних осіб, майже половині з яких загрожує призупинення процесу їх безперервного лікування.

Порошенко відзначив, що візит Джона має символічне значення, оскільки сприятиме об’єднанню зусиль міжнародного співтовариства, у тому числі творчої інтелігенції, музичної спільноти світу, у протидії агресивній кремлівській пропаганді проти України та Заходу. Зокрема, глава держави підкреслив вагому роль мобілізації масштабної міжнародної кампанії з метою звільнення українського режисера Олега Сенцова, активіста Олександра Кольченка, народного депутата України Надії Савченко, які незаконно утримуються на території Росії.

Зі свого боку, Джон запевнив президента України у своїй щирій любові до України та підтримці українського народу в його боротьбі проти російської агресії.

«Я хочу, щоб Україна стала сучасною європейською країною, і я зроблю все можливе для цього», - наголосив Джон.

За його словами, «те, що відбувається на Донбасі, не вписується в жодні цивілізовані рамки, але Україна має бути сильною, єдиною, толерантною, що є запорукою подолання зовнішньої агресії та реалізації європейських прагнень українського народу».