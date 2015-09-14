Вчені: нездорове харчування - найпоширеніша у світі причина ранньої смерті

Згідно з висновками експертів, неправильне харчування характеризується малим споживанням фруктів, овочів, горіхів і круп при підвищеному споживанні червоного м'яса, солі та безалкогольних солодких напоїв, повідомляє РИА «Новости».

Вчені також відзначають, що нездорове харчування має більш негативний вплив на організм людини, ніж вживання алкоголю і тютюну. Неправильне харчування призводить до нестабільної роботи організму, появи численних захворювань, серед яких хвороби серця, інсульт, діабет та інші хронічні недуги.

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В рамках дослідження також було встановлено, що однакові фактори ризику мають різний вплив на смертність у різних країнах. Наприклад, у країнах Південно-Східної Азії та Індії люди частіше помирають від поганої екології, в той час як в країнах з високим рівнем доходів однією з головних причин смерті є куріння. У Латинській Америці та на Близькому Сході головним ризиком для здоров'я вважається ожиріння. У країнах Африки вчені називають відразу кілька основних факторів, що призводять до ранньої смерті: недоїдання, брудна вода, незахищений секс та вживання алкоголю.

Робота з вивчення головних факторів ризику для здоров'я проводилася у 108 країнах в період з 1990 по 2013 рік.