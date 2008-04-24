Як правильно вийти з посту

Закінчується Великий пост, і ті, хто постив почнуть їсти м`ясо та інші заборонені ритуалом страви. Проте їх не можна їсти абияк — білки, складові основи «заборонених плодів», можуть після 48 днів витримки викликати справжню бурю в животі. Щоб цього уникнути, дотримуйтесь нехитрих правил.

«Не дарма на Паску заведено їсти яйця, — розповідають фахівці. — У них міститься найлегший для переварювання білок. Найкраще ними поснідати і в перший день інших білкових продуктів не вживати. З наступного дня можна поступово розширювати білковий раціон. Другими за легкістю засвоєння йдуть молочні білки, за ними — курка, свинина. Найважкі білки — в гусаку, баранині, яловичині. До них можна переходити в кінці першого тижня після Великодня».

Щоб підготувати шлунок до роботи, за 5 хвилин перед їжею прийміть аперитив. Краще всього для цього підходить 100 г сухого вина або 50 г горілки (якщо ви строго дотримувалися посту, більше на Паску краще не пити, щоб не отруїти очищений постом організм). А для того, щоб білок краще перетравився і засвоївся, додайте в їжу спеції (імбир, перець).

Не вслідкували — і живіт роздувся, а всередині — немов гирю проковтнули. Тут вам допоможе препарат, що містить травні ферменти (панкреатин, фестал, мезим). Його вам може порекомендувати в будь-якій аптеці фармацевт, такі ліки відпускаються без рецепта. Також допомагає проштовхуванню їжі ходьба.

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