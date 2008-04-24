Інституту серцево-судинної хірургії ім. Амосова 25 років

Президент України Віктор ЮЩЕНКО привітав колектив Національного інституту серцево-судинної хірургії імені М.М.Амосова з 25-ю річницею з дня утворення інституту.

Як повідомляє прес-служба глави держави, В.ЮЩЕНКО відзначив, що “за кількістю та якістю оперативних втручань Інститут, заснований видатним вченим та лікарем, академіком Національної академії наук і Академії медичних наук Миколою Михайловичем Амосовим, нині входить до п`ятірки найкращих клінік Європи”. На переконання Президента, “такий успіх став можливим завдяки самовідданій праці й активному творчому пошукові кожного співробітника вашого славного колективу”.

За словами В.ЮЩЕНКА, сьогодні Україна має реальні передумови для запровадження ефективних заходів, спрямованих на зменшення рівнів захворюваності і смертності від серцево-судинних хвороб. “Переконаний, спільними зусиллями ми досягнемо успіху задля збереження здоров`я українського народу й щасливого майбутнього наших дітей та онуків”, йдеться у вітанні.

Президент побажав колективу Інституту “нових досягнень і перемог у благородній справі боротьби за життя і здоров`я людини”.