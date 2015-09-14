Чи залишиться Квіташвілі на посаді міністра

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на погоджувальній раді.

Гройсман зазначив, що всі вони написали заяви за власним бажанням. "Ці питання ми повинні розглянути, кадрові і, відповідно, прийняти по ним рішення", - сказав спікер.

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Він також зазначив, що надіслав листи генеральному прокурору, міністру внутрішніх справ та голові СБУ з тим, щоб на цьому пленарному тижня вони поінформували парламент про стан розслідування щодо заворушень біля ВР 31 серпня.

«Зараз я чекаю відповіді, в який день вони будуть готові поінформувати суспільство про хід розслідування цих трагічних подій”, - сказав голова ВР.