Щодня голод забирає життя 24 тисяч людей - ВООЗ

За даними Всесвітньої Організації Охорони здоров`я (ВООЗ), щодня у світі від голоду і хвороб, які він спричиняє, помирає 24 тисячі людей.

За словами експертів, голод спричиняє третину дитячих смертей і 10% всіх захворювань. Більшість випадків голоду у світі обумовлені хронічними злиднями. У 5-10% випадків причиною голоду є стихійне лихо, збройний конфлікт, політичні, соціальні або економічні кризи.

За оцінками ЮНІСЕФ, жінки, які хронічно недоїдають, народжують нездорових дітей, які рано помирають: від недоїдання й голоду щороку гине близько 11 млн дітей, які не досягли ще й 5-ти років. До того ж, голодні люди вразливіші до звичайних хвороб і частіше стають жертвами епідемій.

Експерти також зазначають, що хронічний голод вповільнив розвиток багатьох країн світу, бо в них виростає нездорове й малоосвічене покоління. Як засвідчило дослідження в Пакистані, коли забезпечення бідних родин харчами поліпшується, то в школи йде на 4% більше хлопчиків і на 19% більше дівчат.

Автори книжки Демографія Голоду кажуть, що в часи голодоморів зазвичай гине більше чоловіків, ніж жінок, а здебільшого життя забирає не голод як такий, а супутні йому хвороби. До того ж, існують інші наслідки голодоморів: значно частішають самогубства, народжують менше дітей і рідше одружуються.

korrespondent.net