Вперше у світі проведено операцію із пересадки плечового суглоба

11:27, 24 квітня 2008
Країна
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В італійському місті Болонья

В італійському місті Болонья медики з інституту Ріццолі перші у світі провели операцію з пересадки плечового суглоба, повідомляє сьогодні, 23 квітня, агентство АНСА. 

Операцію зробили 47- річному чоловікові, який страждав на важку форму плечового артрозу, через що не міг виконувати навіть найпростіші  рухи. 

Операція, у ході якої пацієнтові був пересаджений суглоб від донора, який помер близько 10 днів тому, пройшла успішно.

korrespondent.net

 

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