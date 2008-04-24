Вперше у світі проведено операцію із пересадки плечового суглоба
11:27, 24 квітня 2008Країна
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В італійському місті Болонья
В італійському місті Болонья медики з інституту Ріццолі перші у світі провели операцію з пересадки плечового суглоба, повідомляє сьогодні, 23 квітня, агентство АНСА.
Операцію зробили 47- річному чоловікові, який страждав на важку форму плечового артрозу, через що не міг виконувати навіть найпростіші рухи.
Операція, у ході якої пацієнтові був пересаджений суглоб від донора, який помер близько 10 днів тому, пройшла успішно.
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