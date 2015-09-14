Наказ №494 МОЗ врегулював питання щодо адекватного знеболення важкохворих

Як наголошували учасники прес-конференції в УНІАН, затверджений МОЗ наказ № 494 «Про деякі питання придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я» від 7 серпня 2015 року, дасть змогу медикам повною мірою застосовувати знеболювальні препарати для полегшення стану важкохворих пацієнтів.

Менеджер напрямку наркополітики програмної ініціативи «Громадське здоров’я» міжнародного фонду «Відродженння» Ксенія Шаповал зазначила, що даний нормативний найпрогресивніших на пострадянському просторі. «Це перемога і для медиків, і для пацієнтів. Це стосується, насамперед, призначення контрольованих препаратів для знеболення лікуючим лікарем самостійно. Рішення лікуючого або сімейного лікаря є остаточним. Це значно поліпшилося ситуацію на місцях. До 2013 такі ліки призначалися комісією. Спрощено систему рецептурних бланків, зокрема, морфін може бути виписаний для пацієнта від 10 до 15 діб. Це принципи паліативної допомоги, гуманної наркополітики, яка має «людське» обличчя,» - сказала Шаповал

Вона підкреслила, що на сьогодні питаннях знеболення існує повне порозуміння у МВС, Держслужби контролю за наркотиками та МОЗ.

«Ще у 2010 році потреба у знеболення була задовольнена лише на 10-15 відсотків від нагальної потреби. Не надавалося адекватне знеболення післяопераційним хворим, пацієнтам у термінальних стадіях. А це значна кількість людей. Щороку в Україні помирає близько 100 тисяч онкологічних хворих, плюс значна кількість хворих з хронічним больовим синдромом,» - зазначила Шаповал.

Вона також зауважила, що українські лікарі, маючи великий клінічний досвід, бояться призначати опіоїди, зокрема, морфін, для важкохворих.

«Це питання освіти, поширення достовірної медичної інформації. Затвердження цього наказу захищає самого лікаря. Тепер він користується єдиними законодавчими актами, єдиною системою і може спокійно забезпечувати пацієнтів адекватним знеболенням», - наголосила Шаповал.