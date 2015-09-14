У медзакладах столиці залишається 56 військовослужбовців Нацгвардії, які отримали поранення біля стін ВР

На сьогодні у медичних закладах столиці лікування проходять 56 військовослужбовців Національної гвардії, які отримали поранення під час подій 31 серпня біля Верховної Ради України. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Нацгвардії.

«Переважна кількість поранених знаходиться у Центральному шпиталі МВС України. Один військовослужбовець залишається у важкому стані. Він перебуває в Київській міській клінічній лікарні № 17», - повідомили в прес-службі.

У Нацгвардії також зазначили, що певна кількість військовослужбовців, які пройшли лікування і не мають медичних протипоказань, будуть виписані з лікарні найближчим часом.

Довідка УНІАН. 31 серпня під Верховною Радою після прийняття в першому читанні змін до Конституції в частині децентралізації почалися сутички між мітингувальниками і співробітниками правоохоронних органів. Агресивно налаштовані учасники мітингу почали штурмувати ВР, кидати бруківку, димові шашки. Також була кинута бойова граната. Загинули троє бійців Нацгвардії. Ще близько 150 осіб постраждали.

За даними силовиків, мітинг під ВР був організований партією «Свобода», Радикальною партією, іншими організаціями.