Після 35 років худнути потрібно з розумом

Після тридцяти п`яти особливо важливо худнути з розумом, оскільки будь-які експерименти можуть негативно позначитися на вашій зовнішності.

Правило 1. Схуднення обов`язково повинне супроводжуватися фізичними навантаженнями.

Правило 2. Проблемі легше запобігти, чим виправити. Тому з найперших днів піклуйтеся про своє тіло.

Правило 3. Розвивати свої м`язи необхідно для того, щоб після того, як ви позбавитеся жирового прошарку, вони зайняли її місце.

Для цього ви можете вибрати будь-який вид спорту.

Правило 4. Для того, щоб омолодити шкіру необхідно масажувати своє тіло за допомогою жорсткої мочалки круговими рухами.

Правило 4. Для зволоження шкіри добре використовувати креми і гелі з гіалуроновою кислотою.

Не слід забувати і про косметику з екстрактами ромашки, апельсина, жожоба, герані, авокадо.