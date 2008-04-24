Щоб волосся було красивим і здоровим...

Кожна жінка хоче зберегти своє волосся красивим і здоровим, а щоб цього добитися, слід дотримуватися деяких правил.

Правило перше. Якщо ви регулярно стрижитеся, то робити це слід з періодичністю, не рідше, ніж раз на три місяці. Інакше волосся стає тьмяним, а кінці почнуть сіктися.

Правило друге. Якщо ж у волоссі утворився «ковтун», то не намагайтеся від нього позбавитися за допомогою гребінця або щітки з металевими зубцями. Слід розібрати «ковтун» руками. Також, ніколи не розчісуйте мокре або вологе волосся.

Правило третє. Навіть якщо вам в салоні пропонують проведення декількох процедур одночасно, пов`язаних з хімічною дією на волос, ніколи на це не погоджуйтеся. Фарбувати волосся можна лише через декілька днів після хімічної завивки. Інакше це пошкодить ваше волосся, але і колір забарвленого волосся не буде таким, який ви чекаєте.

Правило четверте. Не варто прислухатися до порад, які надруковані в деяких виданнях з приводу того, що в період депресії, поганого настрою і будь-які інші кризові для вас дні, слід зайнятися зміною іміджу. В цей час протипоказані: стрижка, фарбування волосся, зміна зачіски.