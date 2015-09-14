Кабмін направив 21 млн грн на реорганізацію Держсанепідслужби
17:58, 14 вересня 2015Країна
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Міністерству фінансів наказано внести відповідні зміни до розпису держбюджету, а Держказначейству – перерахувати гроші у відповідності з призначеннями.
Кабмін прийняв рішення про реорганізацію та ліквідацію органів виконавчої влади, зокрема Держсанепідслужби, у вересні 2014 року / Фото: УНІАН
Кабінет міністрів України перерозподілив і направив на реорганізацію Державної санітарно-епідеміологічної служби 21 млн грн, які раніше виділялися Секретаріату Кабміну. Про це йдеться в розпорядженні уряду №913, опублікованому на веб-порталі Кабміну.
Міністерству фінансів наказано внести відповідні зміни до розпису держбюджету, а Держказначейству – перерахувати гроші у відповідності з призначеннями.
Кабмін прийняв рішення про реорганізацію та ліквідацію органів виконавчої влади, зокрема Держсанепідслужби, у вересні 2014 року.
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