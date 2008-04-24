26 травня в Україні розпочнеться двотижнева кампанія з масової імунізації проти кору і краснухи

З 26 травня по 9 червня в Україні триватиме кампанія з масової імунізації проти кору та краснухи, у ході якої планують вакцинувати 9 мільйонів українців віком від 15 до 29 років.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Києві повідомив перший заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар України Микола ПРОДАНЧУК.

За його словами, щоб кампанія з масової вакцинації пройшла успішно, для цього необхідно зробити щеплення понад 95% осіб віком від 15 до 29 років.

“Тільки тоді ми можемо гарантувати нашим громадянам майбутнє без епідемій кору і краснухи. Це той захід, який має захистити і наше суспільство, і сусідні країни. Нагадаю, що Україна у 2006 році дала 83% від усіх випадків кору у Європі. Нині подібні кампанії планують у Швейцарії та Австрії”, - зазначив М.ПРОДАНЧУК.

Він також повідомив, що “в Україну вже завезено 9 мільйонів доз вакцини проти кору та краснухи, холодильні установки для зберігання вакцини, спеціальні шприци та упаковки для їхньої утилізації”.

У свою чергу, заступник головного санітарного лікаря Людмила МУХАРСЬКА зауважила, що “вакцинальну кампанію слід провести якнайефективніше та у якнайкоротші терміни”.

“Для цього у нас є усі можливості – уряд видав розпорядження щодо початку кампанії, мобілізовано усі структури МОЗ, задіяно понад 100 тисяч медичних працівників, у кожній поліклініці буде відкрито вакцинальний кабінет”, – повідомила Л.МУХАРСЬКА.

Відповідаючи на запитання щодо якості та безпечності вакцини, заступник головного санітарного лікаря зазначила, що “вакцина пройшла дуже серйозне дослідження в Україні, має кваліфікацію ВООЗ і її застосування регламентується законодавством України”.

Директор Центру біологічних препаратів МОЗ України Анна МОЇСЕЄВА додала, що “остаточні результати дослідження вакцини в Україні надійдуть 25-26 квітня, але уже зараз можна говорити про те, що в українських спеціалістів стосовно якості зауважень нема”.

У свою чергу, М.ПРОДАНЧУК наголосив, що “дана вакцина використовувалася в подібних кампаніях у інших країнах світу”.

“Її замовили також Швейцарія та Австрія для проведення аналогічних заходів”, - повідомив він. До того ж, “практика використання цієї вакцини на 30 мільйонах людей довела її безпечність”, - вважає М.ПРОДАНЧУК.

Медики закликали українців свідомо і відповідально поставитися до вакцинальної кампанії, позаяк йдеться про захист майбутнього покоління країни.

Як повідомляв УНІАН, в Україні розроблено національний план з елімінації кору та запобігання вродженої краснухи до 2010 року. У його рамках Міністерство охорони здоров’я навесні 2008 року проводить кампанію додаткової імунізації проти кору та краснухи. Вона пов’язана із потужним інфекційним сплеском хвороби у 2006 році - тоді на кір захворіло понад 46 тис. українців, 5 осіб померло. Якщо не провести додаткову вакцинацію, уже через 5 років в Україні буде понад 90 тисяч хворих, прогнозують фахівці.

Відтак, під загрозою може опинитися проведення в Україні Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

На проведення щеплень з держбюджету жодних коштів не виділятимуть. Постачає вакцини, шприци та витратні матеріали на суму 5,3 млн. дол. ЮНІСЕФ.