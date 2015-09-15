Благодійники з Великобританії подарували Черкащині пересувну стоматологічну амбулаторію

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Черкаської облради, ця лабораторія повністю оснащена для надання стоматологічних послуг населенню сіл області, зокрема, дітям та пільговим категоріям громадян. Окрім того, організацією передаються стоматологічне обладнання, інструменти, матеріали та медикаменти для забезпечення пересувної амбулаторії.

Це вже третя пересувна стоматологічна амбулаторія, яку за останні кілька років передав на потреби жителів області благодійний фонд з Великобританії.

За словами головного лікаря обласної стоматологічної поліклініки Івана Коваленка, щорічно лікарями поліклініки на цих амбулаторіях відпрацьовується 250 робочих днів у населених пунктах області. Стоматологічною допомогою щороку охоплюється близько 5 тис. пацієнтів, з них близько 2,5 тис. – діти. Впродовж усього періоду роботи на двох амбулаторіях прийнято понад 60 тис. сільських мешканців, в тому числі повністю проліковано близько 11,5 тис. дітей із сільської місцевості.

14 вересня голова Черкаської облради Валентина Коваленко урочисто вручила голові благодійної організації з Великобританії «Реставратори посмішок» лікарю-стоматологу Брендону Боллу та активісту Глену Кеннету Тридеру ювілейні відзнаки «200 років з Дня народження Тараса Григоровича Шевченка». Також представникам організації «Реставратори посмішок» вручили Почесні грамоти Черкаської облдержадміністрації.