В Україні зареєстровано майже 1,5 мільйона переселенців
09:46, 15 вересня 2015Країна
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Станом на 14 вересня на обліку перебуває один мільйон 483 тисячі 119 внутрішніх переселенців із Донбасу і Криму. Про це повідомляє прес-служба Міністерства соціальної політики України.
В Україні зареєстровано майже 1,5 мільйона переселенців / Фото УНИАН
Як зазначається у повідомленні, за даними структурних підрозділів соціального захисту населення обласних та Київської міської державних адміністрацій, взято на облік 1 483 119 внутрішньо переміщених осіб або 1 164 338 сімей з Донбасу і Криму. На сьогодні грошову допомогу призначили майже 490,5 тисячам сімей.
Всього ж внутрішньо переміщеним особам перераховано майже 2,206 мільярда гривень, підкреслюється в повідомленні.
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