В Україні зареєстровано майже 1,5 мільйона переселенців / Фото УНИАН

Як зазначається у повідомленні, за даними структурних підрозділів соціального захисту населення обласних та Київської міської державних адміністрацій, взято на облік 1 483 119 внутрішньо переміщених осіб або 1 164 338 сімей з Донбасу і Криму. На сьогодні грошову допомогу призначили майже 490,5 тисячам сімей.

Всього ж внутрішньо переміщеним особам перераховано майже 2,206 мільярда гривень, підкреслюється в повідомленні.