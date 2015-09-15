Україна бере участь в 65-тій сесії Регіонального комітету ВООЗ

18:08, 15 вересня 2015
Країна
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Шістдесят п’ята сесія Європейського регіонального комітету у Вільнюсі проходить за участю 260 делегатів – міністрів та високопосадовців з 53 країн-членів Європейського регіону ВООЗ. 

REUTERS

Україну на міжнародній зустрічі представляє Міністр охорони здоров’я Олександр Квіташвілі, який в числі 15 міністрів з Європейського регіону візьме участь у найважливіших нарадах.

Передбачається, що Регіональний комітет затвердить нову стратегію в галузі фізичної активності, дорожню карту по боротьбі з тютюнопалінням, а також план дій по боротьбі з туберкульозом. Делегати визначать пріоритети в зміцненні системи охорони здоров’я, крім того, обговорять підходи до більш інтенсивної взаємодії з метою зниження смертності та захворюваності. Перед учасниками форуму виступатимуть Її Королевська Величність принцеса Данії, Генеральний директор ВООЗ, Президент Литви та Європейський комісар по охороні здоров`я та безпеці харчових продуктів.

На високому міжнародному рівні також буде оголошено доповідь про стан охорони здоров’я в Європі, обговорюватимуться пріоритети зміцнення систем охорони здоров`я в Європейському регіоні на 2015 – 2020 роки та реформа ВООЗ і її значення для Європейського регіонального бюро.

Чотириденна програма включає також оприлюднення інформації про хід виконання резолюцій, ухвалених Регіональним комітетом на попередніх сесіях.

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