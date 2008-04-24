Президент України взяв під контроль ціни на ліки

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав указ про створення Міжвідомчої робочої групи з питань ціноутворення на лікарські засоби і вироби медичного призначення, державних закупівель та реєстрації лікарських засобів.

Як повідомляє прес-служба Президента, головою Міжвідомчої робочої групи призначено заступника голови Служби безпеки України Олега СКЛЯРА.

Також затверджено персональний склад групи і положення про групу.

Голові Міжвідомчої робочої групи доручено забезпечити у тижневий строк проведення першого засідання та затвердження плану роботи групи; у двомісячний строк - здійснення аналізу ситуації щодо ціноутворення на лікарські засоби і вироби медичного призначення, дотримання законодавства стосовно державних закупівель та реєстрації лікарських засобів, а також підготовку відповідних пропозицій для розгляду на засіданні Ради національної безпеки і оборони зазначених питань.

Секретар РНБО має забезпечити підготовку питань щодо ціноутворення на лікарські засоби і вироби медичного призначення, державних закупівель та реєстрації лікарських засобів для розгляду у другому кварталі цього року на засіданні Ради національної безпеки і оборони стану охорони здоров`я в Україні та основні напрями реформування цієї сфери.