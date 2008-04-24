Свербіж шкіри: від віку чи від нервів?

Що робити, якщо свербить певна ділянка тіла? До того ж у тому місці спостерігається ущільнення та поява темних обрисів. Що це - вікові зміни чи серйозна хвороба?

Найімовірніше, йдеться про обмежений нейродерміт. Це захворювання шкіри зустрічається у людей зрілого віку. Сама назва «нейродерміт» говорить про те, що хвороба пов`язана із станом нервової системи. Вона виникає на тлі стресів або тривалих психоемоційних перевантажень.

Свербіння – це перший симптом обмеженого нейродерміту. Спочатку на шкірі не немає ніяких змін. Потім з`являється специфічний осередок ураження, який має три зони: центральну, середню і периферичну. У центрі вогнища – виражене потовщення шкіри з підкресленим малюнком. У середній зоні множинні вузликові висипання, а по периферії видно гіперпігментація і окремі вузликові висипання, червонуваті або нормального для шкіри кольору.

Захворювання дуже важко піддається лікуванню, оскільки в його основі лежать психологічні чинники, які важко виключити з життя людини. Зазвичай призначаються препарати загальної заспокійливої дії і зовнішні засоби. Призначають і різні фізіотерапевтичні процедури.