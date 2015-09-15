У Тернополі через пожежу в гуртожитку 4 студентів госпіталізовано, евакуювали 350 осіб

У Тернополі через пожежу в гуртожитку евакуювали 350 осіб, 4 студентів госпіталізовано через отруєння димом.

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, пожежа виникла 14 вересня приблизно в 14.30 в гуртожитку Тернопільського педуніверситету на вул. Винниченка, 6.

Прибувши на місце виклику, рятувальники встановили, що на 7-му поверсі одного з корпусів 10-поверхового гуртожитку виникла пожежа. Горіння супроводжувалось значним виділенням їдкого диму, який швидко поширювався по будівлі. Також існувала серйозна загроза подальшого розповсюдження полум’я на інші приміщення, що могло призвести до масштабної пожежі.

Було організовано евакуацію мешканців гуртожитку, загалом 350 осіб.

На гасінні пожежі було задіяно дві ланки газодимозахисної служби: одна приступила до пошуку та евакуації людей, інша до ліквідації пожежі. Всього на місці події працювали 11 чоловік особового складу та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки

О 14.52 працівники ДСНС локалізували пожежу, а о 14.58 ліквідували пожежу.

Внаслідок пожежі 4 мешканців гуртожитку госпіталізовано до медичних закладів з діагнозом отруєння продуктами горіння 1-го ступеня.

Попередня причина виникнення пожежі – залишена без нагляду увімкнена праска.