ВР запросить Квіташвілі на 12.30 для розгляду питання щодо його звільнення

Верховна Рада України запросить на 12.30 віце-прем'єр-міністра України Валерія Вощевського та міністра охорони здоров'я Олександра Квіташвілі для розгляду питання щодо їхньої відставки.

Як передає кореспондент УНІАН, після голосування ВР за відставку керівника апарату парламенту Валентина Зайчува депутати мали голосувати за відставку Квіташвілі та Вощевського.

Водночас лідер фракції “Самопоміч” Олег Березюк висловив думку, що не можна ухвалювати відповідні рішення без присутності урядовців. За його словами, вони б мали виступити в парламенті.

Відповідно, голова ВР Володимир Гройсман доручив апарату парламенту запросити Квіташвілі та Вощевського до ВР на 12.30.