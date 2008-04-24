У Інституті раку розроблена нова доктрина лікування онкозахворювань

У Національному інституті раку в даний час розроблена нова доктрина лікування онкологічних захворювань. Умовно її можна назвати онкопластичною, або органозберігаючою.

Про це сьогодні на брифінгу заявив директор Національного інститут раку, професор Ігор Щепотін.

"В рамках доктрини вже виконано декілька унікальних онкологічних операцій, які дозволяють зберегти людині не тільки життя, але і його якість", - сказав він.

Зокрема, вперше в Східній Європі була проведена унікальна операція дитині з гострою генною саркомою стегна, повідомив директор Національного інститут раку: "Практично у всьому світі вона лікується шляхом ампутації з подальшою хіміотерапією. Завдяки операції, проведеній по унікальній методиці, дівчинці вдалося зберегти ніжку, і в майбутньому вона набагато легше зможе реабілітуватися в житті. В світі проведено всього декілька операцій подібного роду. Унікальні органозберігаючі операції проведені також хворим з діагнозом "рак шийки матки", "рак прямої кишки", "рак сечового міхура".

Наприклад, в гінекологічному відділенні Інституту раку виконали унікальну операцію з приводу раку шийки матки 26-річній жінці, яка ще не народжувала. Полягає вона в тому, що резеціює шийка матки і зберігається матка з придатками, потенційно така жінка здатна до репродукції і збереження своїх функцій як жінка. В основному при такому захворюванні, і це робиться зараз повсюдно, видаляється матка з придатками. У Україні такі операції більше ніде не виконуються, в світі їх проводять лише деякі хірурги".