ВР дозволила спрямувати 19 млн грн на закупівлю ліків для дітей Одеської області

Верховна Рада внесла зміни до закону про державний бюджет на 2015 рік, якими дозволяється спрямувати 19 млн грн на закупівлю ліків для дітей Одеської області замість фінансування будівництва Будинку юстиції в Одесі.

За прийняття закону «Про внесення змін до Закону України «Про держбюджет на 2015 рік» щодо перерозподілу бюджетних асигнувань для Одеської області» у вівторок проголосували 248 депутатів за необхідних 226.

Представляючи законопроект, народний депутат Павло Унгурян заявив, що змінити цільове призначення коштів вимагала громадськість Одеської області, хоча голова Одеської обласної адміністрації Міхеіл Саакашвілі спочатку пропонував спрямувати ці 19 млн на облаштування Будинку юстиції в Одесі.

«Це просили лікарі, це просили діти і їхні батьки. І комітет Верховної Ради пропонує піти їм назустріч», - заявив депутат Унгурян з трибуни Верховної Ради.

Як повідомляв УНІАН, у 2010 році було затверджено план будівництва Одеської обласної дитячої клінічної лікарні загальною вартістю 379 млн грн.

Проте на будівництво лікарні у 2010-2012 роках було виділено лише близько 80 млн грн. На ці кошти вдалося виконати підготовчі роботи і встановити трансформаторні підстанції.

У держбюджеті 2015 року на будівництво лікарні пропонувалося виділити 19 млн грн, проте така сума все одно не давала змоги добудувати об'єкт.

Наприкінці травня президент Порошенко призначив головою Одеської обласної адміністрації Міхеіла Саакашвілі.