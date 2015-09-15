Розмір порції є ключовим у боротьбі з ожирінням - дослідження

Вони стверджують, що вивчили 61 дослідження і тепер мають "найбільш переконливі наразі докази": розмір порції впливає на те, скільки ми з'їдаємо надміру.

Команда з Університету Кембриджа також стверджує, що їсти менше можуть допомогти малі тарілки, склянки, ложки та виделки.

За словами експертів, люди дуже "неохоче" залишають їжу на тарілці, і якщо їм пропонують більше - вони все одно усе з'їдають.

І впродовж останніх десятиліть, за словами науковців, порції зростали.

Отримані науковцями висновки дозволяють припустити, що відмова від "великих порцій" може скоротити раціон на 279 калорій на день.

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"Це наразі найпереконливіший доказ того, що люди постійно споживають більше їжі і напоїв, якщо їм подають великі порції, пачки або посуд", - сказав ВВС доктор Ієн Шеміт із Behaviour and Health Research Unit - підрозділу Кембриджського університету.

"Кожен з нас може зменшити розмір тарілки або стакана, які ми використовуємо, і тиснути на паби та ресторани, які ми відвідуємо, просячи меншу порцію", - додав він.

Вчені також вважають, що допомогти людям схуднути могли б урядові заходи щодо запровадження менших упаковок, аби натомість запропонувати краще співвідношення ціни та якості, і встановлення крайніх допустимих розмірів для висококалорійних продуктів.

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"Важливо слідкувати за розмірами порцій під час приготування страв, покупок і вживання їжі, щоб уникнути переїдання і підтримувати здорову вагу", - сказала доктор Елісон Тедстоун, головний дієтолог Англії.

Брайан Реткліфф, почесний професор дієтології Університету Роберта Гордона в Абердині, додав з цього приводу: "Люди, здається, не хочуть залишити харчові відходи і доїдають те, що їм подають, або ж вважають великі порції більш привабливими".

"Деякі ресторани і торгові точки вже пропонують кілька розмірів порцій з відповідною диференціацією ціни, і це, як виглядає, шлях до того, щоб допомогти людям уникнути надмірного споживання".