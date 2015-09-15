Чому сьогодні у ВР не голосували за відставку Квіташвілі

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав в коментарі журналістам лідер фракції партії Блоку Петра Порошенка Юрій Луценко.

Він зазначив: “Квіташвілі немає на території України. Він у закордонному відрядженні”.

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На уточнююче запитання журналістів, коли парламент повернеться до питання звільнення Валерія Вощевського з посади віце-прем'єр-міністра України та Квіташвілі з посади міністра охорони здоров'я Луценко не відповів.

В той же час зазначив, що сьогоднішня ситуація із неголосуванням фракції Радикальної партії щодо відставки Вощевського свідчить, що ця фракція так хоче, щоб її представник пішов з уряду “як мокре горить”.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 15 вересня, ВР не змогла відправити у відставку Вощевського: з третьої спроби за його звільнення проголосувало лише 210 із 322, зареєстрованих у сесійній залі депутатів.

Вощевський подав заяву про відставку після того, як лідер Радикальної партії Олег Ляшко заявив про вихід з коаліції.